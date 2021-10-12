Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов оценил выступление команды в матче отборочного турнира Евро-2023 против Литвы. Первый тайм завершился нулевой ничьей, во втором россияне забили три безответных мяча и выиграли 3:0.

«Мы совершенно не удовлетворены тем, что происходило в первом тайме, у нас совсем ничего не получалось с точки зрения организации и качества игры. Пришлось в перерыве достаточно серьёзно поговорить с командой, — цитирует официальный сайт Российского футбольного союза Галактионова. — Второй тайм провели совершенно по-другому. Если за первую половину я ребят ругал, то за вторые 45 минут можно поставить хорошую оценку».

По мнению Галактионова, перерыв стал ключевым событием всего матча. Команда перестроилась и вышла на второй тайм с другим настроем.

В таблице группы C Россия вышла на второе место с 9 очками. Лидирует Испания, у которой также девять очков, но победа в очном поединке и сыграно на одну встречу меньше.

В финальную стадию Евро пройдут победители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места. Остальные сборные, финишировавшие в таблицах вторыми, встретятся в «стыках».