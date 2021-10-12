Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил свою игру за молодёжную сборную России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 против Литвы. Форвард оформил дубль и помог России победить 3:0.

«В перерыве нам сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг, — цитирует официальный сайт РФС Тюкавина. — Это помогло забить наши мячи. Всегда приятно забивать за сборную, это мои первые мячи. Так что я очень рад».

В таблице группы C Россия вышла на второе место с 9 очками. Лидирует Испания, у которой также девять очков, но победа в очном поединке и сыграно на одну встречу меньше.

В финальную стадию Евро пройдут победители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места. Остальные сборные, финишировавшие в таблицах вторыми, встретятся в «стыках».