Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с допингом у биатлонистки Ольги Зайцевой. Бывший лидер сборной России была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи-2014. Она и вся остальная женская сборная России лишены серебряной медали в эстафете

«Это продолжение всего того, чего и следовало ожидать. Я очень надеюсь, что новое поколение не будет использовать допинг! И не до конца верю, что Ольга Зайцева использовала допинг», — цитирует «Спорт-Экспресс» Губерниева.

Гонку Зайцева бежала с Екатериной Шумиловой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной. Две последних также обвинялись в нарушении антидопинговых правил, однако были оправданы.