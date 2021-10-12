Сборная Дании стала лауреатом специального приза World fair play по итогам чемпионата Европы по футболу-2020, сообщает официальный сайт УЕФА. В комментариях к этой записи была оставлена лаконичная подпись: «Потому что футбол — это больше, чем победы».

На Евро-2020 сборная Дании проиграла в группе B Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2) и победила в заключительном туре Россию (4:1). В 1/8 финала датчане разгромили Уэльс (4:0), в 1/4 финала взяли верх над Чехией (2:1), а в полуфинале в дополнительное время проиграли Англии (1:2) и завоевали бронзовые награды.

За шесть игр датчане получили только пять жёлтых карточек. В стартовой встрече с Финляндией лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Игра была прервана, а пока хавбеку врачи оказывали помощь, датчане встали в круг и закрыли собой партнёра от посторонних глаз. Первую помощь Эриксену оказал капитан команды Симон Кьер.