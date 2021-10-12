Международный олимпийский комитет (МОК) огласил новый список медалистов женской биатлонной эстафеты Олимпиады-2014 в Сочи. Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайцевой, обвинённой в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка была дисквалифицирована, и вся сборная России лишилась серебряной медали.

Победу в гонке одержала сборная Украины в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной.

Серебряная медаль перешла сборной Норвегии, которую представляли Фанни Биркеланн, Тириль Экхофф, Анн Кристин Флатланн и Тора Бергер.

Бронзовую награду получит Чехия, которая стала в гонке четвёртой. Команду представляли Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова.

Помимо Зайцевой, в гонке принимали участие Екатерина Шумилова, Яна Романова и Ольга Вилухина. Две последних также обвинялись подмене допинг-проб, но были оправданы.