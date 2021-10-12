Сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:1. Счёт на 15-й минуте открыл Андрей Ярмоленко, забивший 40-й гол за украинскую команду. Ответный гол боснийцы провели на 77-й минуте — отличился Анель Ахмедходжич.

Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72), Соболь, Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сикан, 72), Цыганков (Булеца, 82).

Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Цивич, Хаджиахметович, Налич (Сарич, 58), Колашинац (Ковачевич, 90+1), Гояк (Прцич, 58), Джеко, Превляк (Демирович).

Сборная Украины в отборе ЧМ-2022 провела семь матчей, из которых выиграла только один и шесть раз сыграла вничью. «Жовто-блакитные» занимают второе место в таблице, на 3 очка отставая от Франции и на одно опережая Финляндию. Ещё на два очка меньше у Боснии и Герцеговины. Все эти команды провели на один матч меньше украинцев.