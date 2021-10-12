Сборная Дании стала третьей командой, обеспечившей себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. В матче восьмого тура группового турнира ЧМ-2022 датчане с минимальным счётом обыграли Австрию — 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте провёл Йоаким Меле.

Команда Каспера Хьюлманна выиграла в своей группе F восемь матчей из восьми, при этом не пропустив ни одного мяча. Разность голов датчан 27-0, таким образом, они забивали в среднем за матч более трёх мячей.

До сборной Дании участие в ЧМ-2022 себе обеспечили хозяева турнира — сборная Катара, а 11 октября этого права добилась Германия.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Для Дании это будет шестое участие в чемпионатах мира. В 1998 году команда дошла до четвертьфинала, в 1986, 2002 и 2018-м вылетела на стадии 1/8 финала, а в 2010-м не вышла из группы.