Валерий Карпин продлит контракт со сборной России. Никита Гусев вернулся в СКА. Украина снова не смогла выиграть в отборе на ЧМ-2022. Баскетбольный «Зенит» уступил ЦСКА в Евролиге. Анастасия Морозова выиграла этап Кубка России. Самые интересные новости спорта 12 октября – в дайджесте Nevasport.

Дюков объявил о продлении контракта с Карпиным

Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлён. Об этом объявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Российских бойцов ММА не допустят на чемпионат Европы в Киеве

Российских спортсменов не допустят к чемпионату Европы по ММА в Киеве. Об этом сообщил глава Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля.

Медведев вслед за Карацевым вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира Даниил Медведев пробился в 1/8 турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге он встречался с сербом Филипом Краиновичем и одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

Рублёв проиграл Полу и вылетел с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга он в трех сетах уступил американцу Томми Полу со счетом 4:6, 6:3, 5:7.

Команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав пилотов на ралли «Дакар» в 2022 году

Российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила составы команд на гонку «Дакар» в январе 2022 года. Экипажами будут руководить Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Андрей Каргинов.

Нугуманова, Игнатов, Мозалев и Бойкова/Козловский выступят на Мемориале Панина-Коломенкина

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга опубликовала предварительный список участников Мемориала Н. А. Панина-Коломенкина, который будет проходить в период с 15 по 19 октября.

Фигуристка из ЦСКА Морозова выиграла этап Кубка России в Йошкар-Оле

Российская фигуристка, воспитанница СШОР ЦСКА Анастасия Морозова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

Анисимов из группы Буцаевой выиграл этап КР в Йошкар-Оле, Лежеев — второй

Российский фигурист, воспитанник группы Виктории Буцаевой в СШОР «Москвич» Андрей Анисимов стал победителем второго этапа Кубка России в Йошкар-Оле.

СКА официально объявил о возвращении Гусева

Российский хоккеист, нападающий Никита Гусев официально вернулся в петербургский СКА.

Сборная России U19 разгромила команду Швейцарии на турнире в Хорватии. В игре отличился Пиняев

Юношеская сборная России по футболу (U19, игроки 2003 года рождения) разгромила команду Швейцарии на международном турнире в Хорватии.

Павлюченко/Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Кубка России в Йошкар-Оле

Российские фигуристы, призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу турнира спортивных пар на этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

Павлюченко/Ходыкин снялись с произвольной программы этапа Кубка России в Йошкар-Оле

Российские фигуристы, бронзовые призёры чемпионата Европы-2020 в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин снялись с произвольной программы на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

В IBU подтвердили дисквалификацию Ольги Зайцевой и лишение России серебра ОИ-2014 в биатлонной эстафете

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил допинговое отстранение российской биатлонистки Ольги Зайцевой, а Россию лишили серебряной медали в женской эстафете на Олимпиаде 2014 в Сочи.

Россия разгромила Литву в отборе на молодёжный Евро благодаря дублю Тюкавина и нелепому автоголу

Сборная России разгромила Литву в матче отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы-2023 — 3:0.

УНИКС победил «Баварию» в Евролиге

Казанский УНИКС одержал победу над «Баварией» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась победой россиян со счётом 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20).

«Зенит» уступил ЦСКА в Евролиге с разницей в 10 очков

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2021/22.

Дания вслед за Германией вышла на ЧМ-2022 с феноменальным результатом

Сборная Дании стала третьей командой, обеспечившей себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022.

Украина в шестой раз сыграла вничью в семи матчах отбора ЧМ-2022

Сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:1.

Хачанов вслед за Медведевым и Карацевым вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В игре третьего круга серебряный призёр Олимпиады-2020 обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 6:0, 6:4.