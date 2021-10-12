Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В игре третьего круга серебряный призёр Олимпиады-2020 обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 6:0, 6:4.

Хачанов был «посеян» под номером 24, Карреньо-Буста получил 12-й номер «посева».

Игра длилась всего 1 час 4 минуты, Хачанов сделал четыре брейка и не проиграл ни одной своей подачи.

Россиянин сделал шесть подач навылет, не позволив испанцу сделать ни одного эйса. На счету Хачанова две двойных ошибки против одной у соперника.

В четвёртом круге Хачанов сыграет с победителем матча между испанцем Альберто Рамосом и грузином Николозом Басилашвили. В их поединке идёт второй сет, первый выиграл Рамос.

Ранее в четвёртый круг турнира пробились также вторая ракетка мира Даниил Медведев и 19-й номер «посева» Аслан Карацев, а вот четвёртый «сеяный» Андрей Рублёв завершил выступления на третьем круге.