В первом матче сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в гостевом встрече одержал победу действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэнтон Хэйнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст. Из «Тампы» отличились Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

В составе «Питтсбурга» на лед не вышли два ключевых форварда – Евгений Малкин и Сидни Кросби. Ранее стало известно, что россиянин попал в долгосрочный список травмированных игроков клуба.

Следующий матч сезона 15 октября «Питтсбург» в гостях сыграет с «Флоридой Пантерз». В этот же день «Лайтнинг» приедут к «Детройт Ред Уингз».