«Сиэтл Кракен» проиграл «Вегас Голден Найтс» в своем первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Дебютировала не только команда, а еще и российский нападающий Павел Дорофеев.

Встреча в Парадайсе, на домашнем стадионе «Вегаса», закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе дважды забросил шайбу Макс Пасиоретти, по голу забили Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон. 20-летний форвард Павел Дорофеев провел на льду 4:07, это был его дебют в НХЛ. Евгений Дадонов отыграл 14:24 и отличился одним броском в створ.

Первый в истории гол «Сиэтла» в регулярных чемпионатах забил Райан Донато. Также у гостей отметились Джаред Макканн и Морган Гики.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Лос-Анджелес Кингз» 15 октября, а «Сиэтл Кракен» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».