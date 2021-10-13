Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер заявил, что необходимо совершенствовать систему определения офсайдов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно что касается правил офсайда. В 2022 году на чемпионате мира можно будет принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Это будет меньше тормозить игру, потому что это то, в чем можно обвинить VAR.

Высока вероятность, что определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира-2022. Я обязан хранить эту информацию в секрете, но это будет следующим крупным достижением в судействе», – приводит слова Венгера Goal.

Ранее стало известно, что Катар опередил Россию по затратам на проведение международного футбольного турнира в 2022 году.