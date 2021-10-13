Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил десятый хет-трик за сборную и превзошел собственный рекорд в матче восьмого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года против команды Люксембурга.

Встреча в Португалии завершилась крупной победой хозяев 5:0. Роналду забил на 8-й и 13-й минуте с пенальти, а также на 87-й минуте после передачи Невеша. По одному мячу забросили Фернандеш и Пальинья.

Так нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу хет-триков за сборную, установленный в 2019 году.

В группе А отборочного турнира ЧМ 2022 года португальцы набрали 16 очков и находятся на втором месте. Их опережает сборная Сербии с 17 баллами.