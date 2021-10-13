Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн рассказал о процессе вакцинации игроков и отметил, что прививку еще не сделали четыре хоккеиста.

«У нас невероятные темпы вакцинации. Из непривитых осталось четыре игрока. Все наши судьи привиты. Все сотрудники, которые контактируют с игроками, прошли вакцинацию. В течение всего этого периода мы великолепно сотрудничали, работали как с хоккеистами, так и с профсоюзом. Мы не смогли бы выйти на такие показатели без кооперации. Да, игроки активно включились в прививочную кампанию», – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Старт нового сезона НХЛ отметился поражением действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампы-Бэй Лайтнинг» и первым историческим проигрышем «Сиэтл Кракен» в регулярном чемпионате.