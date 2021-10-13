Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) об аннулировании результатов Ольги Зайцевой на Олимпийских Играх в Сочи 2014 года.

«Я не удивлен решению. Этим делом занималось очень много людей, много времени и сил было потрачено. Основной целью являлась не Ольга Зайцева, а рыба чуть крупнее. Я думаю, что это не конец симфонии, дальше будет продолжение. К чему шли, к тому и пришли», — цитирует Драчева Metaratings.ru.

На олимпийском турнире по биатлону в Сочи Зайцева завоевала серебряную медаль в женской эстафете вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной. Результат этой дисциплины был аннулирован после обновления финишных протоколов.

Напомним, вчера, 12 октября IBU официально объявил о дисквалификации Ольги Зайцевой и лишении сборной России серебра Олимпиады 2014 года в женской биатлонной эстафете. Ранее CAS признавал спортсменку виновной в употреблении допинга, а Вилухина и Романова были оправданы.