Российская теннисистка Анна Калинская проиграла спортсменке из Туниса Онс Жабер в матче четвертого круга турнира категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2. В четвертьфинале представительница Туниса сыграет с эстонкой Аннет Контавейт.

Анна Калинская занимает 151-е место в таблице Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучший результат на турнирах Большого шлема – выход во второй круг US Open в 2019 и 2020 году.

Напомним, сегодня, 13 октября Аслан Карацев и Даниил Медведев проведут матчи четвёртого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Встречи начнутся в 21:00 по московскому времени.