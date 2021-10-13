Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева отреагировала на очередную информацию об аннулировании результатов женской эстафеты на Олимпийских играх в 2014 году.

Помимо Зайцевой, в гонке принимали участие Екатерина Шумилова, Яна Романова и Ольга Вилухина. Две последних тоже обвинялись подмене допинг-проб, но были оправданы. Результаты россиянок были аннулированы после обновления финишных протоколов.

«Это старая информация. Вы по мне соскучились, что ли? Давно ничего про меня не слышно? Все эти решения были озвучены в 2020 году. После суда всё распределили, что у нас отбирают медали. Никаких других решений не было, мне никто ничего иного не присылал. Я ничего добавить не могу», – цитирует Зайцеву Матч ТВ.

Ранее экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал инцидент с лишением сборной серебра Олимпиады 2014 года.