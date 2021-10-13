Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Азербайджана в отборочном матча чемпионата мира-2022, финальная часть которого пройдет в Катаре. Итоговый счет встречи – 3:1.

Первый гол был забит на 30-й минуте. Голом отметился форвард Душан Влахович. Он же забил на 53-й минуте.

На второй добавленной к основного времени первого тайма минуте гол забил полузащитник сборной Азербайджана Эмин Мухмудов. Однако вернуть интригу в матч не получилось. Азербайджанцы не смогли сравнять счет. К тому же, на 83-й минуте в ворота Джанни Де Бьязи был назначен пенальти. Его реализовал форвард сборной Сербии Душан Тадич.

Команда Драгана Стойковича по итогам проведенных матчей набрала 17 очков и заняла первое место в группе А. Сборная Азербайджана с одним набранным очком располагается на пятом месте.