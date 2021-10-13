Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о продолжении своей карьеры в сборной и отсутствии договоренностей с федерацией.

Специалист отметил, что не обсуждал с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым продление контракта. По его информации, при попадании России в стыковые матчи он будет действителен до 31 марта 2022 года, первое место не предусматривает точных дат.

«Получал какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически.

Что касается того, где мне комфортнее работать, то я не могу сказать, что тренировать сборную – моё, а клуб – не моё. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно», – цитирует Карпина Чемпионат.

Под руководством Валерия Карпина сборная России ни разу не проиграла, участвуя в отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2022 года. Команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.