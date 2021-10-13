Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко вспомнил, как в молодости у него получался акробатический прыжок фляк.

«Знаете же, что такое фляк? Прыжок назад, руки-ноги, руки-ноги. И вот я мог весь зал перепрыгать», – вспомнил прошлые успехи Емельяненко.

Боец добавил, что спортсмены, которые тренируются с ними сейчас, засомневались, когда он рассказал о своих прошлых достижениях.

Федор вспомнил, что в молодости вставал в 6 утра, чистил зубы и бегал по стадиону возле школы 3 километра, а потом шел на саму тренировку.

«Что бы я сказал себе 13-летнему? Что ты на правильном пути», – заявил Емельяненко.

Боец добавил, что живет спортом с детства.

23 октября Федор Емельяненко проведет бой с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.