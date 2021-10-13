Норвежское издательство Kagge принесло извинения двукратному чемпиону мира по лыжным гонкам Сергею Устюгову за ошибку, которая была допущена в книге биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё «Братская сила».

В книге лыжника Сергея Устюгова перепутали с однофамильцем-биатлонистом Евгением.

Евгения Устюгова лишили золота Сочи-2014 в эстафете. Спортсмен подозревался в употреблении допинга. Бронзовая награда перешла к сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются допинговые разбирательства.

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов (имелся ввиду Евгений), взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб», – написано в одной из глав книги.

Издатели уже исправили ошибку в электронной версии книги и принесли извинения Сергею через его тренера Маркуса Крамера.

Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира 2017 года и победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017.