Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о задачах национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Специалист сообщил, что необходимо завоевать минимум одну медаль.

«Перед нами стоит задача выступить лучше, чем на прошлых Олимпийских играх. Команда России по санному спорту будет конкурентоспособна в нескольких дисциплинах, поэтому надеемся на большее, минимум выиграть одну медаль любого достоинства», – цитирует Чудинова ТАСС.

Тренер добавил, что 13 октября сборная команда вылетает в Латвию на тренировочные сборы. По его информации, по прилете необходимо сдать только ПЦР-тесты, после можно отправляться в Сигулду к санной трассе.

В состав команды России по санному спорту на сбор в Латвии вошли Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Матвей Пересторонин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Диана Логинова и пять экипажей саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев / Даниил Кильсеев, Андрей Богданов / Юрий Прохоров и Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов.

Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по санному спорту начнутся 5 февраля.