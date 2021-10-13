Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился подробностями столкновения на тренировке форварда Федора Смолова и полузащитника Далера Кузяева. Он пообещал, что сообщившего эту новость в СМИ ждет увольнение.

Футболисты столкнулись 6 октября. Кузяев получил рассечение над левой бровью, из-за этого ему пришлось играть в защитной маске. Смолов вышел на поле с синяками на лице.

«Трындец, этого нам еще не хватало», – вспомнил свои мысли сразу после столкновения Карпин.

Главный тренер сборной России назвал эпизод игровым моментом. Тогда казалось, что все закончится серьезно. Даже не было времени на то, чтобы вызвать замену игрокам.

Карпину не понравилось, что журналисты моментально узнали о столкновении. Он сообщил, что источник в команде найдут и уволят.