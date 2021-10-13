Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлением от допинг-истории восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген и отметила, что отношение к спортсменке у нее не изменилось.

«Я в некотором шоке от новостей. Я всегда считала и буду считать её великой спортсменкой, но у меня есть серьёзные вопросы к людям, которые решают, что считать допингом, и при каких условиях и какое наказание следует принять»,– цитирует Вяльбе Dailyskier.com.

В 2017 году Бьорген выиграла четыре золота чемпионата мира по лыжным гонкам в Лахти. Именно после этих стартов обнаружилась положительная допинг-проба.

Ранее норвежская лыжница поделилась допинговой историей на презентации своей книги. Лекарство, принимаемое спортсменкой, было разрешено для употребления, и она указывала его в списке. Однако концентрация стероида оказалась высокой из-за обезвоживания во время марафона. После этого спортсменке пришлось объяснять ситуацию FIS, которые в итоге приняли решение о завершении расследования.