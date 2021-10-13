Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших и выздоровевших в России.

По состоянию на 13 октября в стране выявлено 7 861 681 случаев. Из них 28 717 человек были инфицированы за последние сутки. Специалисты провели более 198 миллионов тестов, которые помогли выявить больных COVID-19. В Москве для борьбы с вирусом открыто 20 пунктов бесплатного тестирования.

Всего с начала пандемии выздоровело 6 916 086 человек. 219 329 инфицированных не смогли справиться с болезнью.

Москва по-прежнему лидирует по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. В столице инфицированы 4410 человек. На втором месте – Санкт-Петербург. В городе выявили 2470 случаев. В Московской области нашли 1898 человек, зараженных коронавирусом.