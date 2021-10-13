Вторая ракетка мира Арина Соболенко возобновила тренировки. Теннисистка переболела коронавирусом. О возвращении на корт белорусская теннисистка сообщила на личной страничке в Instagram.

«Смотрите, кто вернулся на корт», – подписала фотографию Соболенко.

Последний раз Соболенко сыграла в официальном матче более месяца назад. Он состоялся 10 сентября. Теннисистка тогда встречалась с канадкой Лейлой Фернандес в рамках полуфинала US Open. Соболенко уступила в трех сетах 6:7, 6:4, 4:6.

Из-за заражения коронавирусом Арина Соболенко не смогла принять участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования начались 6 октября. Девушка уступает в рейтинге WTA только Эшли Барти.