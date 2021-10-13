Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер в ближайшие полгода не примет участие в турнирах из-за сломанной руки. Его соперник Тайсон Фьюри после победы дисквалифицирован на полтора месяца.

Информацию о временном отстранении сообщает издание Independent. После боя экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер был доставлен в больницу.

Напомним, 9 октября поединок между Уайлдером и Фьюри завершился в 11-м раунде, когда британец нокаутировал американского соперника. До этого в третьем раунде Уайлдер уже побывал в нокдауне, а в четвертом в нокдаун был отправлен и сам Фьюри.