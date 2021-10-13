Дебютировавший в UFC в сентябре 2021 года 26-летний британец Пэдди Пимблетт заявил, что хочет провести поединок с экс-чемпионом лиги в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб, тут без вопросов. И я бы с ним тоже с удовольствием сразился», – заявил Пимблетт в ответ на вопрос, кто является лучшим легковесом в истории ММА.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Он применил удушающий прием «треугольник» во втором раунде. После боя российский спортсмен объявил о завершении карьеры.

Нурмагомедов победил в 29 из 29 проведенных поединках ММА. Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил завершение Хабибом карьеры.