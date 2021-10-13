Сегодня, 13 октября, в Йошкар-Оле проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию.

Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.

Вчера, 12 октября, фигуристы покатали короткие программы. Российские фигуристы, воспитанники СШОР «Воробьевы горы» Екатерина Гейниш и Илья Миронов одержали победу. За свое выступление спортсмены получили 66,48 балла. Это позволило им занять уверенное первое место с отрывом от преследователей более, чем в 10 баллов.

На втором месте расположились представители Санкт-Петербурга Варвара Медведева и Максим Ложкин. Судьи оценили их выступление в 54,58 балла.

На третьем месте идет пара из Пермского края. Фигуристы Анна Киреева и Илья Иванов набрали по итогам короткой программы 54,55 балла.