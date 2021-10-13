В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Динамо М». Команды выйдут на лед в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна с 19:15 на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На данный момент москвичи находятся первом месте в Западной конференции с 24 очками. В последних пяти матчах команда Алексея Кудашова трижды проиграла и дважды одержала победу.

СКА расположился на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 23 очка. Питерский коллектив сравнялся по баллам с минским «Динамо», но уступает команде по количеству заброшенных шайб.

Накануне команда из Санкт-Петербурга объявила о возвращении нападающего Никиты Гусева.