Немецкий специалист Ральф Рангник, который в настоящее время занимает пост руководителя отдела спорта и развития «Локомотива», может уйти из московской команды. Информацию сообщил журналист Кристиан Фальк.

По информации репортера Рангник может стать главным тренером английского «Ньюкасла». 63-летний специалист давно мечтал поработать в Англии.

Рангник занял пост руководителя отдела спорта и развития «Локомотива» летом 2021 года. В октябре главным тренером железнодорожников стал его экс-ассистент Маркус Гиздоль. Предыдущий специалист Марко Николич покинул пост по соглашению сторон.

Московский «Локомотив» идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков и отстает от лидера – «Зенита», на 6 пунктов.