Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приступило к реализации антидопинговой программы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Известно, что тестирование пройдут более 5000 спортсменов.

«Все списки атлетов, которым предстоит сдать тесты, были созданы при содействии международных спортивных федераций и национальных антидопинговых агентств, входящих в экспертную группу Игр-2022.

Контролировать реализацию программы предстоит вышеупомянутой экспертной группе ITA, которая получила название «Beijing 2022 Pre-Games». Она также будет выдавать дополнительные рекомендации по проверку атлетов, ранее не вошедших в пул тестирования», – сообщается в заявлении службы информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Там же указано, что накануне Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где соревновались 2922 спортсмена, проверку прошли около 3500 человек. Увеличение числа взятых проб может стереть «пробелы» в тестировании накануне главного старта планеты.

Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что соревнования пройдут без иностранных болельщиков.