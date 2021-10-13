Теннисистка Джессика Пегула, вышедшая в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс, рассказала о настрое на конец сезона. Девушка является 24-й ракеткой мира.

Джессика рассказала, что приехала в США пораньше, чтобы получить большее количество дней для тренировок и насладиться процессом подготовки к турниру.

«Не хотела плохо завершать сезон – ой, устала, хочу уже выйти замуж», – заявила теннисистка.

Джессика добавила, что выбрать этот путь было бы слишком просто. Она решила бросить себе вызов. Пегула напомнила, что в этом году хорошо выступала на всех турнирах-тысячниках, и решила выступить на соревнованиях с Индиан-Уэллс.

Джессика сообщила, что на текущей неделе нащупала свою игру. На тренировках она почувствовала лучше, чем на предыдущих соревнованиях.

Джессика Пегула – победительница турнира WTA Citi Open в Вашингтоне.