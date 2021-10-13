Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев дал комментарий относительно поста экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Боец разместил в сториз Instagram фото Конора Макгрегора с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

«Я не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро», – заявил Николай Валуев.

Экс-чемпион по боксу добавил, что у него не укладывается в голове такое положение вещей. Он считает формулировку публикации двусмысленной. Валуев полагает, что сториз в Instagram может расшифровываться по-разному.

Николай заявил, что общественный резонанс возник из-за нечеткой формулировки. Валуев заявил, что, по его мнению, Хабиб не хотел такого исхода.