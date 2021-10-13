Международная федерация футбола (ФИФА) завершила расследование в отношении защитника сборной Польши Камиля Глика. Его обвиняли в оскорблении английского игрока Кайла Уокера.

Ранее сборная Англии предъявляла обвинения польскому футболисту из-за использования расистской лексики в конфликте с защитником Кайлом Уокером по ходу игры сборных в квалификационном матче чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась ничьей (1:1).

По информации пресс-атташе сборной Польши Якуба Квитковского, ФИФА не обнаружила доказательств расистских высказываний и закрыла дело. Сообщается, что санкции не будут применены к футболисту.

После 8-го тура отборочного раунда ЧМ 2022 года сборная Англии занимает первое место в группе, Польша отстает от лидеров на три очка и держится на второй позиции.