Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал об отношениях с соотечественниками в Армении.

Гимнаст вспомнил, что люди из Армении не ждали, что он будет выступать за их страну. Артур заявил, что о своих соотечественниках и болельщиках из Армении он узнал, когда стал побеждать на крупных соревнованиях.

Когда российский гимнаст проходил тяжелый путь к триумфу, у него не было поддержки со стороны соотечественников. Далалояна, по его словам, никогда не приглашали выступать за Армению.

Артур заявил, что никогда не был в стране, в которой родился его отец. Напомним, папа Далалояна — армянин, мама – молдаванка.

Артур Далалоян – олимпийский чемпион 2020 , трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.