Американская бегунья Мэри Кейн обратилась в суд с иском на 20 миллионов долларов против своего бывшего тренера Альберто Салазара и компании Nike.

Спортсменка отмечала, что она подверглась эмоциональному и физическому насилию со стороны программы, разработанной тренером и одобренной Nike.

По информации Тhe Guardian, в иске утверждается, что Салазар заставлял её вставать на весы на виду у других людей и публично критиковал её вес и форму. Девушка также рассказывала о контроле приемов пищи со стороны тренера: ее заставляли красть диетические батончики у других спортсменов.

На данный момент компания Nike не прокомментировала иск, а тренер ранее отрицал обвинения.

Напомним, Альберто Салазар также известен по допинговому скандалу. Он был наказан Американским антидопинговым агентством (USADA) в 2019 году за содействие в нарушении антидопинговых правил во время работы в престижном тренировочном лагере в Орегоне.