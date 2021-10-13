Баскетбольный клуб «Зенит» на своем паркете примет мюнхенскую «Баварию» в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге сегодня, 14 октября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Подопечные Хави Паскуаля одержали две победы в трех предыдущих матчах. Сначала «Зенит» с минимальным преимуществом одолел УНИКС (70:69), затем оказлся сильнее «Жальгириса» (70:64). В третьем туре петербуржцы на выезде уступили московскому ЦСКА с разницей в 10 очков — 67:77.

«Бавария» в этом сезоне не одержала пока ни одной победы. Мюнхенская команда поочередно уступили «Маккаби Тель-Авив», «Барселоне» и УНИКСу.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Бавария» встречались дважды и обменялись домашними победами.