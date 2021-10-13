Российский теннисист Андрей Рублев в понедельник покинет топ-5 АТР.

На следующей неделе из его рейтинга уберут очки за победу на «ВТБ Кубке Кремля»-2019 и на турнире в Санкт-Петербурге-2020. Общая сумма очков – 750. Но ему добавят по 90 очков за третий круг US Open и 1/8 финала канадского «Мастерса».

Таким образом у Андрея Рублева уберут 570 очков из рейтинга АТР.

По итогам недели в топ-5 теннисистов вернется Рафаэль Надаль.

Напомним, вчера, 12 октября, Рублев проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиал-Уэллсе.

Андрей Рублев – олимпийский чемпион 2020 года в миксте с Анастасией Павлюченковой, победитель десяти турниров АТР и финалист Итогового турнира АТР среди теннисистов не старше 21 года. Рублев – обладатель Кубка АТР в составе сборной России.