Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин объявил, когда в расположение команды войдет американский чемпион мира Кеннет Фарид.

«Думаю, что Кеннет Фарид прилетит не раньше пятницы. Сейчас с визами и перелётами всё сложно, так что хорошо, если он будет в Москве уже в эту пятницу», – приводит слова Ватутина РИА Новости.

9 октября стало известно о заключении контракта Фарида с московским ЦСКА на два месяца с возможностью продления. Игрок перешел в российскую команду из пуэрториканского клуба «Леонес де Понсе».

Кеннет Фарид играет на позиции центрового и тяжелого форварда. В соревнованиях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступал за команды «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон». В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной США.