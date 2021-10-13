Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру сборной России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Встречи завершились со счетом 1:0 и 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Сергей Семак отметил, что главное – результат, который показали футболисты.

«Матчи были сложными, соперники – непростыми, Сборная России взяла максимальное количество очков в сложной ситуации – конечно, это замечательно», – сказал тренер «Зенита».

Сергей Семак добавил, что для него большое значение имеет то, что футболисты питерской команды вернулись на базу в хорошем настроении.

После победы над Словенией сборная России вышла на первое место в группе H. Россиянам нужно сыграть две игры в группе – 11 ноября с Кипром и 14 ноября с Хорватией.