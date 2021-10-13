Сегодня, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоятся четыре встречи.

«Металлург» — «Ак Барс»

В 17:00 по московскому времени магнитогорский «Металлург» на своем льду примет казанский «Ак Барс». На данный момент хозяева с 30 баллами возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, гости идут четвертыми с 25 очками.

«Йокерит» — «Сибирь»

Финский «Йокерит» на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки примет «Сибирь», игра начнется в 18:30 мск. Несмотря на четыре поражения подряд, гости занимают второе место на Западе с 24 баллами. Новосибирская команда (13) — девятая на Востоке.

«Динамо» Мн — «Спартак», «Динамо» Р — «Нефтехимик»

В 19:30 мск стартуют сразу две встречи: минское «Динамо» на своем льду примет «Спартак», а одноименный клуб из Риги дома сыграет с «Нефтехимиком». На данный момент эти команды располагаются в таблице следующим образом: «Динамо» Мн (23 очка) — третье место на Западе, «Спартак» (16) — седьмое, «Динамо» Р (15) — девятое, «Нефтехимик» (14) — седьмое место на Востоке.