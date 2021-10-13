Российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили в матче четвертого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится в ночь на 14 октября и начнется не ранее 00:30 по московскому времени.

В предыдущей встрече Хачанов, посеянный под 24-м номером, выбил из борьбы испанца Пабло Карреньо-Бусту. До этого россиянин одолел финна Эмиля Руусувуори.

Басилавшили, получивший 29-й номер посева, в третьем круге оказался сильнее испанца Альберта Рамоса-Виньоласа, а до этого одолел американского квалифаера Кристофера Юбэнкса.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминим Тим, в финале 2019 года одолевший швейцарца Роджера Федерера. Оба спортсмена пропускают нынешние соревнования из-за травм. В 2020-м году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.