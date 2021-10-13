Российские фигуристы, воспитанники выиграли этап Кубка России среди юниоров по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

Воспитанники СШОР «Воробьевы горы» Екатерина Гейниш и Илья Миронов получили 113,41 балла по итогам короткой и произвольной программ и заняли первое место.

На втором расположились Анна Москалева и Владислав Вильчик из Санкт-Петербурга. Они проиграли лидерам более 15 баллов.

Замкнули тройку призеров Анна Киреева и Илья Иванов из Пермского края. Судьи оценили их выступление в 95,34 балла.

Расстановка пар после первого дня не поменялась. Вчера также лидировали Гейниш и Миронов, на втором месте шли фигуристы из Санкт-Петербурга, на третьем – Киреева и Иванов из Перми.

В 16:15 на Кубке России начнутся соревнования в одиночном катании. Фигуристы представят короткие программы.