Российские фигуристы, воспитанники выиграли этап Кубка России среди юниоров по фигурному катанию в Йошкар-Оле.
Воспитанники СШОР «Воробьевы горы» Екатерина Гейниш и Илья Миронов получили 113,41 балла по итогам короткой и произвольной программ и заняли первое место.
На втором расположились Анна Москалева и Владислав Вильчик из Санкт-Петербурга. Они проиграли лидерам более 15 баллов.
Замкнули тройку призеров Анна Киреева и Илья Иванов из Пермского края. Судьи оценили их выступление в 95,34 балла.
Расстановка пар после первого дня не поменялась. Вчера также лидировали Гейниш и Миронов, на втором месте шли фигуристы из Санкт-Петербурга, на третьем – Киреева и Иванов из Перми.
В 16:15 на Кубке России начнутся соревнования в одиночном катании. Фигуристы представят короткие программы.
У Вас ошибка в статье. На фото с Екатериной Гейниш её предыдущий партнер Андрей Сачков. А выступала она и одержала победу вместе с Ильей Мироновым. Будде внимательнее!