В Минске (Белоруссия) стартует международный турнир по фигурному катанию Ice Star 2021, на котором выступят российские спортсмены. Сегодня, 14 октября, состоятся короткие программы в мужском, женском и парном катании.

Пары выйдут на лед в 13:30 по московскому времени, в соревновании примут участие всего два дуэта — Богдана Лукашевич/Александр Степанова и Екатерина Юрова/Дмитрий Бушланов. Обе пары представляют Белоруссию.

В 14:05 мск стартует короткая программа у мужчин, Россию будет представлять чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. В 15:05 на льду появятся женщины, от России выступит Анастасия Гулякова. Также свою программу представят Анастасия Шаботова, перешедшая в сборную Украины, и Виктория Сафонова, выступающая под белорусским флагом.