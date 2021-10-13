Экс-капитан сборной России Егор Титов оценил игру национальной команды в квалификационных матчах чемпионата мира 2022 года против Словакии и Словении.

«Наверное, довлел результат, особенно это было видно перед словаками. Начнем с того, что футбол не получался в исполнении сборной России, словаки играли первым номером, что очень удивительно. После гола наши футболисты рано начали оберегать счет.

Вроде бы только двух неключевых футболистов не было, но игра поменялась глобально: было видно, что команда хотела комбинировать, играть в футбол, приятно было смотреть на это. В результате — красивейшие голы. Пусть забивали защитники, а не нападающие, но важен был результат», – цитирует Титова ТАСС.

Сборная России обыграла в октябрьских матчах Словакию и Словению и гарантировала себе минимум второе место в отборочной группе на Чемпионате мира 2022 года.