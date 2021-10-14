В Венгрии стартует международный турнир по фигурному катанию Budapest Trophy. Сегодня, 14 октября, состоится короткая программа у юношей и мужчин, а также ритмический танец.

Юноши выйдут на лед в 14:00 по московскому времени, но россиян в числе участников не будет. В 15:05 начнется короткая программа у мужчин, там выступят Дмитрий Алиев и Александр Самарин, а также итальянец Маттео Риццо и представитель Грузии Ника Егадзе.

В 16:35 стартует ритмический танец у юниоров, Россию представят три дуэта: Ольга Федорова/Никита Иванов, Полина Кочерыгина/Евгений Артющенко и Варвара Курносенко/Фёдор Варламов. Взрослые дуэты представят свои ритм-танцы в 17:35, за Россию выступят Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.