Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин представили новый номер в рамках шоу Первого канала «Ледниковый период».

Перед судьями и зрителями они предстали в образах Джокера и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.

Евгения разместила фото в своем Instagram и подписала его: «Они стали королем и королевой преступного Готэм-Сити. И не дай Бог обидеть королеву…».

Пара получила очень высокую оценку в новых образах и переместилась в верх турнирной таблицы.

После выступления Медведева и Милохин поделились впечатлениями от номера с ведущей шоу Алиной Загитовой. Даня заявил, что не думал об оценках. Он ждет видео, которое выйдет на Youtube.

«Я думаю, это разорвет все», – заявил Милохин.

Первое выступление пары на YouTube уже посмотрели 1,2 человека. За прошлый сезон только один прокат имел такие высокие показатели.