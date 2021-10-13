Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) объяснило, что организация получила данные о возможных договорных матчах в третьем квартале 2021 года.

По информации Ubitennis из отчёта ITIA, два матча Уимблдонского турнира и две встречи на Открытом чемпионате США были отмечены как «игры с предупреждениями». Имена их участников не будут разглашаться, пока не закончится расследование.

«Важно отметить, что предупреждение само по себе не является доказательством договорных матчей. Необычные схемы ставок могут возникать по многим причинам, помимо договорных матчей – например, неправильная установка коэффициентов, информированные ставки, физическая подготовка, усталость или форма игрока, игровые условия и личные обстоятельства», – говорится в отчете ITIA.

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе было создано для расследования межгосударственных скандалов и последующего применения санкций.