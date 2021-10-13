Российский нападающий Евгений Свечников подписал контракт с клубом НХЛ «Виннипег Джетс». Как сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере», соглашение рассчитано на один год, кэпхит составит 750 тысяч долларов.

24-летний хоккеист принял участие в пяти предсезонных играх «Виннипега», в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

В прошлом сезоне Свечников играл за «Детройт Ред Уингз», но клуб не стал делать ему квалификационное предложение.

В 2017 году Свечников дебютировал в НХЛ в составе «Детройта» в матче с «Оттавой Сенаторз» и отметился победным буллитом. Играя за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ, россиянин в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Колдера.

Сезон 2017/18 Свечников также начал в «Гранд-Рапидсе». В основной состав «Детройта» он был вызван лишь весной, а 20 марта в матче против «Филадельфии» забил первый гол в НХЛ.

В прошедшем сезоне Свечников играл за «Детройт Ред Уингз».

В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 21 матче, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».

Российский нападающий был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 19-м номером.